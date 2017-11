Abdoul Ghafoor Haideri : Le Pakistan et l’Azerbaïdjan sont des pays frères

Islamabad, 1er novembre, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan Ali Alizadé a rencontré Abdoul Ghafoor Haideri, vice-président du Sénat pakistanais.

Les parties ont abordé les relations étroites des parlements azerbaïdjanais et pakistanais, le rôle important des parlements dans le développement des liens amicaux et fraternels entre les deux pays, ainsi que la coopération des deux pays au sein des organisations internationales, notamment au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Il a été souligné que le soutien de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par la Commission des affaires étrangères du Senat pakistanais, l’adoption des résolutions concernant la reconnaissance du génocide de Khodjaly et le retrait immédiat des troupes arméniennes des territoires occupés de l’Azerbaïdjan avaient été hautement appréciés.

Ali Alizadé a fait savoir que l’an 2017 avait été proclamé Année de solidarité islamique en Azerbaïdjan et son pays accordait une importance particulière au développement des liens avec les pays musulmans, y compris le Pakistan.

Abdoul Ghafoor Haideri a dit que l’Azerbaïdjan et le Pakistan étaient des pays frères, marquant qu’il était important de renforcer l’unité et la coopération entre les pays musulmans et les relations azerbaïdjano-pakistanaises étaient considérées comme un modèle pour cela. Il a souligné la nécessité du rapprochement des liens intergouvernementaux et entre les deux peuples.

Un échange de vues a eu lieu sur l’élargissement davantage de la coopération dans les domaines économique et humanitaire, le développement des liens entre les groupes d’amitié interparlementaire et la réalisation des visites réciproques de haut niveau.