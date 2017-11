La Première vice-présidente de l’Azerbaïdjan a rencontré les membres du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan de l’Assemblée nationale française

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré ce jeudi une délégation composée de membres du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan de l’Assemblée nationale de la République française.

Ayant salué les invités, la vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a félicité Pierre-Alain Raphan d’avoir été nommé président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions. Soulignant qu’elle avait présidé le groupe d’amitié Azerbaïdjan-France alors qu’elle était députée du Milli Medjlis, Mehriban Aliyeva a noté que l’activité du groupe donnait une impulsion à l’élargissement des relations entre les deux pays. «Je suis convaincue que le potentiel de nos liens sera mieux utilisé suite à l’activité future», a fait savoir la première vice-présidente de l’Azerbaïdjan, ajoutant que cela renforcerait encore les relations des deux pays.

Soulignant que le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la France était célébré cette année-là, Mehriban Aliyeva a évoqué le développement de la coopération entre les deux pays au cours des années écoulées. Elle a dit que l’Azerbaïdjan attachait de l’importance aux relations avec la France dans tous les domaines. Mehriban Aliyeva a mis en valeur le secteur humanitaire parmi les priorités des deux pays et a fait savoir que de grandes réalisations avaient été obtenues dans ce sens ces dernières années. Quant à la coopération éducative, la première vice-présidente a parlé des grands projets réalisés entre les deux pays dans le domaine concerné. Elle a noté que le Lycée français et l’Université franco-azerbaïdjanaise étaient en activité, ce qui servait au développement du système éducatif de l’Azerbaïdjan ainsi que des relations bilatérales.

Évoquant le tissage d’une bonne coopération entre les différentes villes françaises et azerbaïdjanaises et la signature des accords sur le jumelage des villes, Mehriban Aliyeva a fait savoir que les premiers pas en ce sens avaient été faits dans le domaine culturel et les projets mis en œuvre avaient pour but de faire reconnaître le pays. La première vice-présidente azerbaïdjanaise a estimé que les mesures prises dans ce domaine avaient un impact positif sur les relations économiques. Elle a fait savoir qu’une coopération réussie avait été nouée et qu’il y avait un bon potentiel dans de nombreux domaines. Elle s’est dite convaincue que ce potentiel serait utilisé pour renforcer davantage les relations d’amitié entre les deux pays et peuples. Exprimant son espoir que la première visite de Pierre-Alain Raphan dans le pays serait réussie, Mehriban Aliyeva lui a souhaité plein succès dans ses activités futures.

Le président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan Pierre-Alain Raphan a estimé qu’il travaillerait avec acharnement pour approfondir la coopération entre les deux pays.