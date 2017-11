Les relations amicales azerbaïdjano-monténégrines se développent

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov s’est entretenu ce jeudi avec son homologue monténégrin Srdjan Darmanovic, en visite officielle dans le pays.

Au cours de l’entretien, les ministres se sont félicités du développement des relations amicales entre les deux pays, soulignant que les visites réciproques avaient considérablement contribué à la coopération bilatérale.

Srdjan Darmanovic a fait savoir que l’Azerbaïdjan jouait un rôle constructif et stabilisateur dans une région compliquée, appréciant hautement le dialogue régulier de haut niveau entre les parties.

Ils ont mis en valeur l’importance de plusieurs documents signés entre les deux pays.

Rappelant la mise en service du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que ce projet, d’une importance stratégique, était la route la plus courte et avantageuse reliant l’Europe et l’Asie. Le ministre monténégrin a félicité l’Azerbaïdjan pour ce projet stratégique.

L’accent a été mis sur l’importance de la coopération énergétique entre les deux pays, du Corridor gazier Sud et des projets TANAP et TAP.

L’activité des entreprises azerbaïdjanaises au Monténégro a été appréciée et il a été noté que les deux pays étaient intéressés par l’élargissement de la coopération dans ce domaine. Les ministres ont souligné l’importance de l’organisation des forums d’affaires afin de promouvoir l’investissement et augmenter le chiffre d’affaires entre les deux pays. Les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines du tourisme, de la jeunesse et des sports, de la science et de la technologie ont fait l’objet de discussions.

Abordant le processus de négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, Elmar Mammadyarov a déclaré une fois de plus la position équitable de son pays, basée sur les normes et les principes du droit international et l’Acte final d’Helsinki.

Srdjan Darmanovic a fait savoir que son pays était pour le règlement pacifique du conflit dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Un échange de vues a eu lieu sur la coopération au sein des organisations internationales, les questions régionales d’intérêt commun.

A l’issue de l’entretien, les ministres ont tenu une conférence de presse conjointe.