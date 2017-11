Des dirigeants municipaux turcs attendus en Azerbaïdjan

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

A l’imitative et à l’invitation du Comité d’Etat en charge de la Diaspora, une délégation composée des dirigeants municipaux membres de l'Association des municipalités de Cukurova de Turquie effectuera une visite de travail en Azerbaïdjan du 5 au 9 novembre.

L’objectif de la visite est de tisser des relations de coopération entre les municipalités locales, organiser un échange d’expérience dans les domaines du tourisme, de l’environnement, de l’infrastructure et de la protection des monuments culturels et historiques, ainsi que de renforcer encore davantage les liens d’amitié, de fraternité et de solidarité existant entre l’Azerbaïdjan et la Turquie. La délégation turque devrait avoir des rencontres dans les autorités compétentes de l’Azerbaïdjan, prendre connaissance du visage moderne de Bakou et visiter les monuments culturels, historiques et architecturaux dans les différentes régions azerbaïdjanaises.

Les membres de la délégation effectueront une visite à Djodjoug Merdjanly de la région de Djabraïl.

La signature d’un protocole d’intention sur la coopération entre l’Association nationale des municipalités d’Azerbaïdjan et l'Association des municipalités de Cukurova est prévue en marge de la visite.