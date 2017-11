L’Azerbaïdjan et la France discutent des perspectives de développement de leurs relations

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu ce jeudi avec les membres du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur le niveau actuel de la coopération, ainsi que les perspectives de développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la France dans les domaines politique, économique, culturel et sportif, la contribution des visites mutuelles de différents niveaux à ces liens a été mise en valeur.

E. Mammadyarov a noté que cette année marquait la célébration du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et a fait savoir que les relations basées sur l’amitié et la compréhension mutuelle entre l’Azerbaïdjan et la France avaient été nouées au cours de la période écoulée. İl a indiqué le rôle exceptionnel de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva dans le développement de la coopération entre les deux pays.

Le président du groupe d’amitié Pierre-Alain Raphan a mis l’accent sur la nécessité de l'élargissement de la coopération avec les régions françaises et de l’augmentation du nombre des contacts entre les députés des deux pays. Il a également indiqué l’importance d’accroître le nombre des accords de jumelage entre les villes des deux pays pour mieux faire reconnaitre et promouvoir l’Azerbaïdjan en France.

Quant au processus de négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le ministre Elmar Mammadyarov a noté que la justice était aux côtés de l’Azerbaïdjan et donc, le problème devait être résolu dans le cadre de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan.