Entretien de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva avec la délégation du Sénat italien

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, s'est entretenue ce jeudi avec la délégation dirigée par Linda Lanzillotta, vice-présidente du Senat italien.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a remercié la vice-présidente du Senat italien Linda Lanzillotta pour l'attitude amicale et l'attention envers l'Azerbaïdjan. Soulignant que cette année marquait le 25e anniversaire du tissage des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et l'Italie, Mehriban Aliyeva a évoqué avec plaisir l'existence des relations réussies et conformes aux intérêts bilatéraux entre les deux pays.

«Notre coopération couvre de nombreux domaines, y compris ceux politique, économique, humanitaire et nos liens se développent», a dit la première vice-présidente, ajoutant que l'Azerbaïdjan contribuait à la sécurité énergétique de l'Europe. «Avec la réalisation du projet de Corridor gazier Sud, le rôle de l'Azerbaïdjan dans l'assurance de la sécurité énergétique de l'Europe s'accroîtra encore plus», a-t-elle estimé. Mehriban Aliyeva a fait savoir que l'Italie coopérait avec succès avec l'Azerbaïdjan en rejoignant elle aussi le projet de TAP. «Jusqu'à présent, 60 pour cent des travaux sur le projet de gazoduc transadriatique (TAP) ont été effectués et je crois que le gazoduc sera mis en service à temps», a précisé la première vice-présidente.

Rappelant le développement des relations avec l'Italie dans plusieurs domaines, ainsi que le grand potentiel existant, Mehriban Aliyeva s'est déclarée convaincue qu'on utiliserait plus efficacement ce potentiel dans les années à venir. Elle a annoncé que des projets rapprochant les deux pays et peuples pourraient être réalisés dans le domaine humanitaire.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva s'est dite convaincue que ce déplacement de la vice-présidente du Sénat italien en Azerbaïdjan serait une nouvelle impulsion aux démarches faites dans ce sens.

Linda Lanzillotta, vice-présidente du Senat italien, a remercié pour cet accueil et a dit que son pays était intéressé par le développement des relations avec l'Azerbaïdjan.