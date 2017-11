Le président Ilham Aliyev reçoit la délégation française menée par Pierre-Alain Raphan

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, vendredi 3 novembre, la délégation menée par Pierre-Alain Raphan, président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan à l’Assemblée nationale de la République française.

Le président de la République a félicité Pierre-Alain Raphan pour son élection à l’Assemblée nationale française et s’est dit satisfait de sa présidence au groupe d’amitié France-Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a dit que la visite de Pierre-Allain Raphan en Azerbaïdjan constituait une bonne occasion pour mieux connaître le pays. Abordant les relations bilatérales, le chef de l'Etat a noté que les relations franco-azerbaïdjanaises connaissaient un niveau très élevé et que la coopération en matière politique, économique, énergétique et d’infrastructure donnait de bons résultats. Le président azerbaïdjanais a mis en valeur l’importance de l’implantation des entreprises françaises en Azerbaïdjan pendant de longues années. Le chef de l’Etat a dit que la France, en tant que co-président du Groupe de Minsk de l’OSCE, jouait son rôle aussi dans le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. « Mais le lobby arménien diffuse des informations fausses et mensongères sur l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh, tente de tromper la communauté internationale et d’empêcher le règlement équitable du conflit.

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que les relations bilatérales entre les deux pays se renforceraient encore davantage dans les années à venir.

Le président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan à l’Assemblée nationale, Pierre-Alain Raphan, a dit avoir l’honneur de rencontrer le président Ilham Aliyev à Bakou et être fier de présider le groupe d’amitié France-Azerbaïdjan. Il a dit qu’ils voulaient que les relations franco-azerbaïdjanaises soient plus élevées. Pierre-Alain Raphan a mis en valeur la nécessité d’œuvrer, dans l’avenir aussi, à renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre les deux pays. Il a souligné l’importance de faire connaître les réalités azerbaïdjanaises telles qu’elles sont à la société française. Quant au conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Pierre-Alain Raphan a déclaré que la France était fidèle aux résolutions pertinentes sur le règlement du conflit.

Lors de l’entretien, les parties ont échangé sur la coopération en matière d’industrie spatiale, de bâtiment, de transports, d’approvisionnement en eau, de métro, de chemin de fer, militaro-technique et dans d’autres domaines.