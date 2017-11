Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est l'un des pays qui investissent le plus au Monténégro.

Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, coprésident de la Commission mixte pour la coopération économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Monténégro, a rencontré la délégation conduite par Srdjan Darmanovic, ministre monténégrin des Affaires étrangères. Lors de la rencontre, le ministre azerbaïdjanais a mis en valeur l’importance des visites réciproques et des rencontres tenues dans le développement des relations entre les deux pays, soulignant le déplacement du président azerbaïdjanais au Monténégro en 2013 et la visite du président monténégrin en Azerbaïdjan.

Il a été noté que les deux pays cooperaient dans les domaines de l’investissement, du commerce, du tourisme et des finances.

Chahin Moustafayev a donné des informations sur l’économie azerbaïdjanaise et les projets effectués, évoquant la coopération en matière d’énergie, de transport et de tourisme, ainsi que les opportunités de réalisation des projets communs.

Abordant les liens azerbaïdjano-monténégrins, Srdjan Darmanovic a souligné l’importance du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars nouvellement inauguré, non seulement au niveau régional, mais aussi international. Il a noté que l’Azerbaïdjan était l'un des pays qui investissaient le plus au Monténégro. Le ministre a fait savoir qu’il y avait de larges opportunités pour développer les relations dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, des transports et de l’industrie.

Un échange de vues a eu lieu sur l’organisation de la prochaine réunion de la Commission mixte pour la coopération économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement du Monténégro.