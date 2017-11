Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et la Colombie effectueront un échange d’expérience sur l’application des TIC à la douane.

Le colonel-général Aydin Aliyev, président du Comité national des Douanes, en visite en Colombie, s’est entretenu avec David Luna, ministre des Technologies de l'Information et des Communications de ce pays.

Les relations existantes entre les deux pays et les perspectives de développement des liens bilatéraux ont été abordées lors de l’entretien.

David Luna s’est félicité de la visite d’une délégation azerbaïdjanaise en Colombie et a exprimé son espoir que ce déplacement favoriserait le développement des relations entre les deux pays.

Abordant les réussites économiques de l’Azerbaïdjan, Aydin Aliyev a fait savoir que l’Azerbaïdjan avait été reconnu comme un pays stable et progressiste dans la région et le monde entier garce à la stratégie de développement économique durable effectuée par le président Ilham Aliyev. Il a donné des informations sur les réformes économiques réalisées en Azerbaïdjan et a parlé des réussites obtenues grâce à l’application des TIC à la douane.

Ils ont également discuté des questions d’intérêt commun, se sont dits convaincus que l’échange d’expérience en matière d’application des TIC serait fructueux pour les parties.