Le festival du kaki ouvre ses portes à Balaken

Balaken, 4 novembre, AZERTAC

Le festival du kaki a ouvert ses portes le 4 novembre dans la région de Balaken, connue aussi pour ses légumes, ses pommes et poires, ses noix et noisettes.

Les représentants des organisations internationales, des ambassades et de la communauté locale, ainsi que les députés du Milli Medjlis participent au festival organisé conjointement par le Pouvoir exécutif de la région de Balaken, la société «Balkhoorma», les ministères de la Culture et du Tourisme et de l’Agriculture.

Après la cérémonie d’ouverture officielle, les participants ont dégusté les spécialités régionales, ont regardé les compositions et visité les expositions des produits agricoles.

Puis, ils ont planté des plaqueminiers dans le parc Heydar Aliyev qui a accueilli le festival.