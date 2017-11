Marc Innes-Brown : Il existe de grandes opportunités pour l’élargissement de la coopération azerbaïdjano-australienne

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Les liens bilatéraux entre l’Azerbaïdjan et l’Australie se sont rapidement développées au cours des 25 dernières années. L’Australie a toujours soutenu l’Azerbaïdjan. C’est ce qu’a déclaré au micro de l’AZERTAC Marc Innes-Brown, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Australie en Azerbaïdjan.

Le diplomate a souligné le rôle des organes législatifs, des groupes d’amitié interparlementaire et des visites réciproques des députés dans le développement des relations entre les deux pays.

Il a dit que la visite de Concetta Fierravanti-Wells, ministre australienne du Développement international et du Pacifique, en Azerbaïdjan en juin 2017 était l’illustration de l’importance attribuée par son pays aux relations bilatérales et au 25ème anniversaire des liens diplomatiques, ajoutant qu’une délégation composée d’entrepreneurs australiens avait récemment effectué une visite à Bakou afin d’élargir les liens commerciaux et les opportunités d’investissement.

Marc Innes-Brown a noté qu’il existait de grandes opportunités pour l’élargissement des relations de commerce et d’investissement entre les deux pays, ainsi que de la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz et de l’agriculture. L’ambassadeur s’est dit convaincu que les relations commerciales s’élargiraient encore davantage dans les années à venir.

Il a également souligné que l’Azerbaïdjan et l’Australie coopéraient au sein des organisations internationales. Le diplomate a remercié l’Azerbaïdjan pour soutenir la candidature de son pays au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.