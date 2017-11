Le train de marchandises sur le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars arrive à Mersin

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le train de marchandises parti du Kazakhstan sur le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars est arrivé à Mersin le 4 novembre. Le train a parcouru 1258 km en 30 heures pour arriver à Mersin, rapporte l’AZERTAC citant le l’Agence de presse turque Anadolu. 600 tonnes de blé ont été transportées par ce train.

«Bakou-Tbilissi-Kars est un corridor de transport important pour notre région. C'est le chemin de fer le plus court entre l'Asie et l'Europe. Cette ligne ferroviaire contribuera au développement des relations amicales et fraternelles entre la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan et la Géorgie», a souligné Veysi Kurt, directeur général de la Société des chemins de fer de la République turque (TCDD).

Pour rappel, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars a été mis en service le 30 octobre dernier en présence des chefs d’Etat et de gouvernement d'Azerbaïdjan, de Turquie, de Géorgie, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan.