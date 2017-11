Hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev et des martyrs

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Les participants de la conférence internationale portant sur le thème « L’emploi de la jeunesse et l’avenir du monde du travail » du Comité de la Jeunesse du Conseil régional paneuropéen de la Confédération internationale syndicale, organisée le 6 novembre à Bakou, ont visité l’Allée d’Honneur où ils ont rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant des fleurs devant sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les participants de la conférence internationale ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes.

Puis, ils ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés sur l’histoire de l’Allée des Martyrs et les travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.