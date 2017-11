Bakou, 6 novembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a un rôle particulier dans le développement de la coopération Téhéran-Moscou. C’est ce qu’a déclaré le politologue Valery Korovine, directeur du Centre d’expertise géopolitique en Russie, dans une interview au site « Pars Today ».

Valery Korovine a dit que l’espace géographique avantageuse où se situe l’Azerbaïdjan et la politique pragmatique du président Ilham Aliyev ont accru l’importance de Bakou dans la région.

En s’exprimant sur la réunion que les présidents russe, azerbaïdjanais et iranien avaient tenue à Téhéran le 1er novembre, le politologue a souligné que la Russie menait une politique active au Proche-Orient et la coopération avec l’Iran était très importante pour cela. L’Azerbaïdjan est un facteur politique important dans le développement des relations politiques et économiques entre l’Iran et la Russie.