A Son Excellence M. Donald Trump, Président des Etats-Unis d'Amérique

Bakou, le 6 novembre 2017

Monsieur le Président,

Je suis profondément attristé par l'attaque commise dans une église baptiste dans l'État du Texas, faisant plusieurs pertes en vies humaines et blessés.

En ce moment difficile, je tiens à adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanaise, mes vives condoléances à Vous, aux familles et aux proches des victimes ainsi qu’à l’ensemble du peuple américain et à souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan