Le président Ilham Aliyev a reçu les ambassadeurs spéciaux du Partenariat oriental de l’UE VIDEO

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce mardi matin une délégation d’ambassadeurs spéciaux du Partenariat oriental de l’Union européenne (UE).

Jaan Reinhold, représentant spécial de l’Estonie, qui préside actuellement le Conseil de l’Union européenne (UE), pour le Partenariat oriental de l’UE, a transmis les salutations du Premier ministre estonien Jüri Ratas au président Ilham Aliyev. Le représentant spécial a souligné, au nom des dirigeants de l’Union européenne et des ambassadeurs participant à l’accueil, que l’institution qu’il représentait attachait une importance particulière aux relations avec l’Azerbaïdjan et la coopération Azerbaïdjan-Union européenne se développait de manière très positive.

Il a noté que des progrès significatifs avaient été réalisés en matière de nouvel accord et l’UE ne ménagerait désormais aucun effort dans ce sens. Quant au sommet du Partenariat oriental qui se tiendra bientôt à Bruxelles, l’ambassadeur a fait savoir que l’UE restait fidèle au Partenariat oriental, aux projets concernant ce partenariat et appréciait hautement cette collaboration. Le diplomate a noté une fois de plus que les relations UE-Azerbaïdjan se développaient de manière positive et dynamique.

Revenant sur la dernière visite du président azerbaïdjanais à Bruxelles, Jaan Reinhold a réitéré que l’institution qu’il représentait attachait une grande importance à ce déplacement. «Ce n’est pas par hasard que les négociations sur le nouvel accord ont été lancées le lendemain de ce déplacement. La coopération UE-Azerbaïdjan s’appuie sur une base solide en termes de la mise en œuvre complète du potentiel existant», a fait savoir l’ambassadeur, ajoutant que les réalisations que l’Azerbaïdjan avait obtenues dans les réformes démocratiques étaient importantes et son expérience dans les domaines de la liberté religieuse, de la tolérance et du dialogue interculturel était très précieuse. Il a mis l’accent sur la grande importance de la coopération stratégie dans le secteur de l’énergie.

Le chef de l’Etat a remercié pour les paroles sur les relations UE-Azerbaïdjan. Quant à son déplacement à Bruxelles en février dernier, le président Ilham Aliyev a dit que cette visite avait joué un grand rôle dans le développement des relations dans le cadre du Partenariat oriental et, en général, avec la Commission européenne. İl a insisté sur l’importance de l’initiative du Partenariat oriental en vue d’élargir les relations entre l’Azerbaïdjan et l’UE. Le président Ilham Aliyev a qualifié de bon indicateur des relations la signature des accords sur le partenariat stratégique avec plus de 10 pays membres de l’UE. Quant à l’accord entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, le chef de l’Etat a noté que les travaux en ce sens allaient bon train.

«Nos liens politiques se développent avec succès, notre coopération est diversifiée et couvre une large gamme de domaines, y compris le développement démocratique, le multiculturalisme, l’économie etc. L’Azerbaïdjan est le principal partenaire commercial de l’Europe et les relations se développent aussi dans les domaines de l’investissement, de la sécurité énergétique, des transports et de la protection sociale», a-t-il fait savoir.

«Cette visite effectuée par une délégation d’envergure est l’illustration de notre coopération réussie et je suis convaincu que ce déplacement permettra aux membres de la délégation d’être témoins des processus de développement en Azerbaïdjan et d’acquérir plus d’informations sur le pays», a estimé le chef de l’Etat.

Ils ont ensuite échangé sur les perspectives de la coopération existante.

Enfin, le chef de l’Etat a remercié pour les salutations du Premier ministre estonien Jüri Ratas et a demandé de lui transmettre les siennes.