Entretien du président de la République avec une délégation menée par le ministre afghan des Finances VIDEO

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev s’est entretenu, mardi 7 novembre, avec une délégation menée par Eklil Ahmad Hakimi, ministre des Finances de la République islamique d’Afghanistan.

Le président de la République a noté qu’il existait des relations partenariales solides entre l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan, ajoutant que le dialogue entre les deux pays couvrait déjà un domaine important comme la politique et d’autres. Le président Ilham Aliyev a mis en valeur l’importance des rencontres bilatérales tenues entre les chefs d’Etat dans le développement des relations bilatérales, évoquant le déplacement du président afghan Mohammad Ashraf Ghani en Azerbaïdjan et ses rencontres avec lui en marge de différents événements internationaux. Le président de la République a exprimé son espoir que les accords obtenus lors des rencontres et des négociations organisés au niveau élevé seraient accomplis entièrement.

Le président Ilham Aliyev a souligné que son pays soutenait l’Afghanistan, marquant l’importance de la participation des militaires azerbaïdjanais dans la mission de maintien de la paix en Afghanistan et leur rôle actif dans l’équipement logistique. Le chef de l’Etat a également marqué la nécessité d’élargir la coopération en matière d’investissement et d’économie.

Le ministre des Finances Eklil Ahmad Hakimi a, tout d’abord, transmis les salutations du président afghan Mohammad Ashraf Ghani au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le ministre a fait savoir que le soutien apporté par l’Azerbaïdjan à son pays était hautement apprécié par l’Etat et le peuple afghans. Il a indiqué que l’objectif primordial de son déplacement consistait à discuter des questions relatives la mise en œuvre des accords obtenus.

Le président de la République a remercié pour les salutations de son homologue afghan Mohammad Ashraf Ghani et demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de l’entretien, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération entre les deux pays.