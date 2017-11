Elmar Mammadyarov rencontre son homologue suédoise à Stockholm

Stockholm, 7 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue suédoise Margot Wallström.

Lors de l’entretien, l’état actuel des relations entre les deux pays et les questions figurant à l’ordre du jour ont fait l’objet de discussions. L’accent a été mis sur l’importance des visites réciproques de haut niveau en termes d’élargissement de la coopération. Ils ont souligné avec plaisir la célébration cette année-là du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Suède et l’Azerbaïdjan.

Les ministres ont également discuté des moyens de développement des liens économiques entre les deux pays, appréciant l’activité des entreprises suédoises en Azerbaïdjan. L’importance de l’augmentation des investissements mutuels a été abordée. Les parties ont noté qu’il existait un large potentiel pour élargir les relations économico-commerciales et augmenter le chiffre d’affaires entre l’Azerbaïdjan et la Suède.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur le niveau actuel des négociations concernant l’accord sur le partenariat stratégique entre l’UE et l’Azerbaïdjan et se sont dits convaincus que cet accord contribuerait au développement approfondi de la coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan.

Le ministre azerbaïdjanais a fait savoir que son pays était pour le développement de la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelles avec les pays membres de l’UE. Il a donné des informations sur la signature d’un accord stratégique avec près de 10 pays de l’UE.

Le ministre a donné des informations sur les corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest effectués à l’initiative de l’Azerbaïdjan, marquant que la Suède pourrait bénéficier de la ligne ferroviaire Nord-Sud reliant l’Asie du Sud et l’Europe du Nord.

Abordant les négociations sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan menées avec la médiation du Groupe de Minsk de l'OSCE, Elmar Mammadyarov a dit que les tentatives de violer, en recourant à la force, les frontières internationalement reconnues des Etats étaient inacceptables.

La coopération au sein des organisations internationales et les questions régionales d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.