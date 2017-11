Le développement de la coopération Azerbaïdjan-Suède au menu des discussions

Stockholm, 7 novembre, AZERTAC

En marge de son déplacement officiel en Suède, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec le vice-Premier ministre suédois Mats Andersson.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur le développement de la coopération bilatérale, y compris les visites réciproques de haut niveau. Il a été noté que le dialogue politique existant, fondé sur la compréhension réciproque, jouait un rôle important dans le développement des relations bilatérales.

Le ministre Elmar Mammadyarov a parlé de la feuille de route sur la croissance de l’économie, surtout les mesures prises et les réformes fondamentales réalisées pour le développement du secteur non pétrolier et la diversification de l’exportation dans le pays, marquant l’existence d’un grand potentiel pour la coopération en matière de science et éducation, de technologies de l’information et de la communication, de tourisme, d’industrie de production et dans d’autres domaines. A ce titre, l’accent a été mis sur l’importance de l’établissement des relations entre les entrepreneurs azerbaïdjanais et suédois et l’organisation des forums d’affaires conjoints.

En donnant des informations sur la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, mise en service le 30 octobre dernier, Elmar Mammadyarov a marqué que les corridors de transport internationaux Est-Ouest et Nord-Sud réalisés à l’initiative et avec la participation de l’Azerbaïdjan offraient de nouvelles opportunités pour le renforcement des liens intercontinentaux, la paix, la stabilité et la prospérité économique.

Au cours de l’entretien, Elmar Mammadyarov a informé son interlocuteur sur le processus des pourparlers menés sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh. Il a porté à l’attention de son interlocuteur que les forces armées de l’Arménie devaient se retirer des terres occupées de l’Azerbaïdjan conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, marquant que les chefs d’Etat des pays co-président du Groupe de Minsk de l’OSCE avaient maintes fois déclaré l’inadmissibilité du statu quo concernant le conflit.

Le ministre a également dit que les droits des milliers de réfugiés et de déplacés azerbaïdjanais, ayant subi un nettoyage ethnique expulsés par l’Arménie de leur terre natale. Il a porté à l’attention du vice-Premier ministre le renoncement de l’Arménie à accepter et accomplir la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe concernant l’affaire « Chiragov et d’autres c. l’Arménie ».

Lors de l’entretien, les relations de coopération entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ont été examinées, il a été noté que le Corridor gazier Sud et le projet de TAP, composant important du premier, contribueraient considérablement à la sécurité énergétique de l’Europe.