Le Centre Heydar Aliyev accueille une soirée à l’occasion du centenaire du compositeur Tofig Gouliyev

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

Le Centre Heydar Aliyev a accueilli une soirée à l’occasion du centenaire de Tofig Gouliyev, célèbre compositeur azerbaïdjanais, Artiste du peuple et lauréat du Prix d'Etat.

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mme Leyla Aliyeva, a participé à la soirée du jubilé.

La soirée a été organisée par le Fondation Heydar Aliyev conformément à l’ordonnance du 7 février 2017 du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev portant organisation du 100ème anniversaire de la naissance de Tofig Gouliyev.

Pour rappel, la Fondation Heydar Aliyev a préparé un recueil multimédia consacré à l’œuvre de Tofig Gouliyev.

La soirée du jubilé a été précédée de la cérémonie de présentation du recueil multimédia dans le hall du Centre Heydar Aliyev.

Le directeur du projet Anar Alekberov a remercié Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, pour le soutien apporté.

Ce recueil contribuera à l’étude du riche héritage de Tofig Guliyev, à la sauvegarde, à la promotion et à la transmission des valeurs culturelles nationales aux générations futures.

Puis, la cérémonie solennelle a commencé dans l’Auditorium du Centre. Eldar Gouliyev, fils du compositeur, Artiste du peuple, et sa fille Lalé Gouliyeva, directrice artistique du concert de jubilé, ont prononcé des discours à la cérémonie.

Ensuite, Leyla Aliyeva s’est entretenue avec Eldar Gouliyev et Lalé Gouliyeva. Le fils et la fille de Tofig Gouliyev ont hautement apprécié le soutien du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, de la Première dame Mehriban Aliyeva et de la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev Leyla Aliyeva à l’organisation de la soirée du jubilé et ont exprimé leur gratitude.