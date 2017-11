Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères reçu par le président éthiopien

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Elmar Mammadyarov, a été reçu, en marge de son déplacement officiel en République fédérale démocratique d’Ethiopie, par le président éthiopien Mulatu Teshome.

Lors de l’entretien, Elmar Mammadyarov a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au chef de l’Etat éthiopien Mulatu Teshome.

Le président Mulatu Teshome a souligné qu’ils attribuaient de l’importance au développement des relations entre les deux pays et mis en valeur la nécessité d’intensifier encore davantage les efforts pour élargir la coopération bilatérale ainsi que des visites réciproques de haut niveau. Il a indiqué que de nombreux étudiants éthiopiens faisaient leurs études en Azerbaïdjan, marquant que les mêmes étudiants pouvaient jouer un rôle de pont entre les deux pays.

Elmar Mammadyarov a fait savoir que des milliers d’étudiants africains faisaient leurs études dans les universités azerbaïdjanaises, ajoutant que son pays était prêt à poursuivre la coopération avec l’Ethiopie dans le domaine concerné. Le ministre a informé le président éthiopien sur les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les opportunités d’études pour les étudiants étrangers en Azerbaïdjan.

Abordant la position importante de l’Ethiopie dans le continent africain, de même que dans l’Union africaine, Elmar Mammadyarov a déclaré que l’Azerbaïdjan était intéressé par le développement des relations bilatérales. Le ministre a insisté sur l’importance de développer la base juridico-contractuelle bilatérale.

Au cours de l’entretien, Elmar Mammadyarov a parlé du développement et des réalisations de l’Azerbaïdjan, des projets régionaux réalisés à l’initiative et avec la participation de l’Azerbaïdjan, ainsi que les opportunités en perspective des corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest. Le ministre a également informé le président Mulatu Teshome sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, mettant en valeur la position équitable de son pays.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur le renforcement des liens économiques, les moyens d’accroître le chiffre d’affaires, ainsi que les perspectives de la coopération en matière de communication et de logistique entre les deux pays.