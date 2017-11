Il existe de larges opportunités pour la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union africaine dans divers domaines

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec Victor Harison, Commissaire aux affaires économiques de l'Union Africaine, et Amira El Fadil, Commissaire des affaires sociales.

Lors de l’entretien, il a été noté qu’il existait de larges opportunités pour la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union africaine dans les domaines de la politique, de l’économie, de la logistique, de l’éducation, de la politique des jeunes et des sports.

Les parties ont souligné avec plaisir les traditions multiculturelles de l’Azerbaïdjan, sa contribution au processus de dialogue interreligieux et interculturel et, à cet égard, la participation des délégations de l’Union africaine et des pays membres au forums humanitaire et celui sur le dialogue interculturel à Bakou.

Ils sont parvenus à un accord sur l’organisation d’un échange d’expérience dans les domaines d’intérêt commun et de la réalisation des visites des délégations.