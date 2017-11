Le président de la République inaugure le complexe de foyers d’étudiants de l’Université agraire nationale d’Azerbaïdjan

Gandja, 10 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a participé à l’inauguration du complexe de foyers d’étudiants de l’Université agraire nationale d’Azerbaïdjan à Gandja, vendredi 10 novembre.

Le ruban rouge symbolisant l’inauguration du complexe de foyers d’étudiants a été coupé par président de la République.

Le ministre de l’Agriculture Heydar Assadov a informé le président Ilham Aliyev que l’université accueillait à ce moment-là 4834 étudiants. 75 pour cent des étudiants sont des jeunes venus des différentes villes et régions du pays.

Les travaux de construction du complexe de foyers d’une capacité de 514 personnes avaient débuté en 2015 et s’est terminé en octobre 2017. Le complexe compte 5 bâtiments dont 4 composés de 7 niveaux et 1 de 6 niveaux. Il y a une salle de réunion de 120 sièges, une salle de musculation, un café, des salons de coiffure pour hommes et femmes, un magasin, une laverie, une bibliothèque, un cabinet d’examen médical, un cabinet de stomatologie, une salle de rencontre avec les parents.