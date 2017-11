Le président Ilham Aliyev inaugure le Musée Mirza Chafi Vazeh à Gandja

Gandja, 10 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé le 10 novembre à l’inauguration du musée de Mirza Chafi Vazeh à Gandja.

Le chef de l’Etat a coupé le ruban rouge symbolisant l’inauguration du musée construit avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev.

Le chef de l’Etat a été informé sur les travaux effectués dans le musée. Il a été noté que la construction du musée avait commencé en mars 2016 et les travaux de construction avaient été achevés en novembre 2017. Autour du musée avait été aménagé un parc homonyme qui abrite la statue du grand poète.

Des salles d'exposition et de conférence et des salles administratives ont été créés dans le bâtiment de deux étages du musée. Les éditions des poèmes du poète, les œuvres scientifiques et littéraires consacrées à l’œuvre et à la vie du poète, ainsi que les publications de Gandja sur le 220ème anniversaire du penseur sont exposées au musée.

La Fondation Heydar Aliyev qui attachait une importance particulière à la promotion de la culture et de l’art azerbaïdjanais, a publié de différents livres sur Mirza Chafi Vazeh durant la période allant de 2007 à 2015. Le chef de l’Etat a été informé que les livres de Mirza Chafi Vazeh, publiés en Allemagne entre 1850 et 1924, avaient été importés en Azerbaïdjan à l’initiative et avec le soutien du Pouvoir exécutif de la ville de Gandja.