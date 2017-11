Les ministères des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Ethiopie signent un mémorandum d’accord

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue éthiopien Workneh Gebeyehu.

Lors de l’entretien, un mémorandum d’accord a été signé entre le Ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Les ministres se sont félicités du développement des relations entre les deux pays, soulignant que les visites de haut niveau avaient considérablement contribué à la coopération bilatérale. A ce titre, Workneh Gebeyehu a hautement apprécié le déplacement de son homologue azerbaïdjanais en Ethiopie et a abordé l’importance de l’intensification des rapports entre les deux pays.

Elmar Mammadyarov a invité son homologue éthiopien à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. Workneh Gebeyehu a accepté avec plaisir l’invitation du ministre azerbaïdjanais.

Ils ont examiné le niveau actuel des liens entre les deux pays et les questions figurant à l’ordre du jour. Les ministres ont également souligné la nécessité d’élargir la base juridico-contractuelle pour développer la coopération bilatérale.

Les parties ont passé en revue le développement des relations économico-commerciales entre l’Azerbaïdjan et l’Ethiopie et sont arrivées à un accord sur la réalisation de la visite d’une délégation composée d’entrepreneurs azerbaïdjanais en Ethiopie et l’organisation des forums d’affaires pour la promotion des liens commerciaux et le tissage des contacts directs entre les milieux d’affaires.

Les ministres ont échangé sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans les domaines humanitaire et éducatif.

Elmar Mammadyarov a donné des informations sur les négociations concernant le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les démarches faite par l’Azerbaïdjan avec la communauté internationale et les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour le règlement du conflit conformément aux normes et aux principes du droit international.

A l’issue de l’entretien, le ministre azerbaïdjanais a répondu aux questions des journalistes locaux.