Communiqué de presse de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan

Paris, 10 novembre, AZERTAC

Jean-François Mancel, président de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan, ancien membre de l’Assemblée nationale française, a publié un communiqué à la suite de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre concernant la plainte en diffamation contre Mme Elise Lucet déposée par l’Etat d’Azerbaïdjan.

L’AZERTAC présente le texte intégral du communiqué ci-dessous :

« En France un Etat ne peut pas être mis en cause sans pouvoir se défendre

Statuant sur la plainte en diffamation contre Mme Elise Lucet déposée par l’Etat d’Azerbaïdjan le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que l’action d’un Etat en diffamation n’était pas recevable.

Ce jugement, s’il était confirmé, aboutirait à ce qu’un Etat peut être mis en cause injustement sans pouvoir se défendre: c’est une injustice caractérisée ou il faut interdire toute critique à l’égard d’un Etat!

C’est d’autant plus injuste que Mme Lucet a utilisé sciemment pour racoler le téléspectateur des formules outrancières qualifiant l’Azerbaïdjan d’«une des plus féroce dictature.»

Comment peut-on utiliser une telle formule pour une jeune démocratie qui:

• ?a aboli la peine de mort en 1998 ;

• ?est membre du Conseil de l’Europe et soumis ainsi à la Cour européenne des droits de l’homme :

• ?Entretient un partenariat approfondi avec l’Union européenne

• ?assure avec 55 partis politiques, l’internet libre, plusieurs centaines de journaux, une

• ?vingtaine d’agences d’information et de chaines de radio, une dizaine de chaine de télévision le pluralisme politique.

• ?n'a jamais remis en cause le droit de vote accordé aux femmes dès 1918.

Sans oublier que l’Azerbaïdjan assure aussi le bien vivre ensemble de communautés ethniques et religieuses qui ailleurs s’affrontent tragiquement alors qu’il est soumis à la pression politique de la Russie et de l’Iran et victime de l’occupation de 20 % de son territoire par l’Arménie qui a généré près d’un million de réfugiés des morts et des blessés chaque année depuis 25 ans sans compter le terrible et ineffaçable génocide de Kodjali.

Il faut que justice soit rendue à l’Azerbaïdjan.

Jean-François Mancel

Membre honoraire du Parlement

Président de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan »