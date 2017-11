Le développement des relations azerbaïdjano-pakistanaises au menu des discussions

Islamabad, 10 novembre, AZERTAC

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Pakistan, Ali Alizadé, a rencontré Khawaja Muhammad Asif, ministre pakistanais des Affaires étrangères.

L’ambassadeur a fait savoir que l’Azerbaïdjan et le Pakistan étaient des pays amis et frères. Il a dit que les liens entre les deux pays se développaient à haut niveau, de nouveaux projets étaient réalisés et les deux pays se soutenaient dans les questions internationales et régionales.

Le diplomate s’est dit convaincu que la première rencontre des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc, qui seraient organisées à Bakou, contribuerait à la coopération trilatérale, soulignant que les trois pays avaient des relations de partenariat stratégique.

A son tour, le ministre pakistanais a souligné que les relations mutuelles étaient à haut niveau. Il a fait savoir que l’Azerbaïdjan et le Pakistan se soutenait toujours et le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh était aussi le problème de son pays.