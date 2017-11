Les liens azerbaïdjano-tadjiks se développent dynamiquement

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

Ziyafet Asguerov, vice-président du Milli Medjlis, s’est entretenu ce vendredi avec Akramcho Felaliyev, vice-président du Parlement tadjik, en visite en Azerbaïdjan.

Ziayfet Asguerov a souligné que le Tadjikistan s’est développé sans cesse au cours des 25 dernières années. Il a noté que les relations azerbaïdjano-tadjikes se développaient à un rythme croissant, ajoutant que l’amitié des chefs d’Etat des deux pays jouait un grand rôle dans le développement des relations.

Le vice-président du Milli Medjlis a abordé l’importance de l’élargissement des liens interparlementaires, de l’augmentation des rencontres des députés et des visites réciproques. Z. Asguerov a également noté qu’il existait un grand potentiel pour le développement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

«Nous avons un grand potentiel pour élargir les liens politiques, économiques et culturels», a fait savoir le vice-président du Parlement tadjik, marquant que le leader national Heydar Aliyev avait eu un rôle exceptionnel dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan et actuellement, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev poursuivait avec succès cette orientation politique.

Rustam Soli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tadjikistan en Azerbaïdjan, a été présent à cette rencontre.