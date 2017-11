Un mémorandum d’accord signé entre l’Agence nationale du service à la personne et des innovations sociales et l’ISESCO

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Inam Karimov, président de l’Agence nationale du service à la personne et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République, est en visite au Royaume du Maroc.

Ce vendredi, Inam Karimov a été accueilli par Abdulaziz Othman Altwaijri, directeur général de l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO).

Pendant la rencontre, ils ont échangé leurs points de vue sur le modèle «Service ASAN», connu comme une marque azerbaïdjanaise, l’application de cette pratique avancée dans les pays membres de l’ISESCO, l’utilisation des innovations dans la fourniture des services publics et les défis auxquels on fait face au XXIe siècle dans le domaine de la fourniture des services publics.

Inam Karimov a parlé des réformes mises en œuvre ces dernières années par le président Ilham Aliyev et de l’activité du Service ASAN. Il a également informé le directeur général de l’ISESCO sur les nouveautés et les projets réussis de l’Agence nationale, y compris l’activité des centres ABAD.

A l’issue de la rencontre, un mémorandum d’accord a été signé entre l’Agence nationale du service à la personne et des innovations sociales auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan et l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture.

L’objectif du mémorandum consiste à renforcer davantage la coopération bilatérale entre l’Agence nationale et l’ISESCO, à promouvoir la coopération sur l’application du modèle «Service ASAN» afin d’améliorer le domaine de la fourniture des services publics dans les pays membres de l’ISESCO.