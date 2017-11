Un laboratoire de la « Physique atomique et nucléaire » créé au sein de la filiale de Bakou de l’UEM Lomonossov

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

L’académicienne Narguiz Pachayeva, rectrice de la filiale de Bakou de l’Université d’Etat de Moscou (UEM) M.V. Lomonossov, s’est entretenue avec les scientifiques de l’Institut de physique nucléaire de l’UEM, visitant la Filiale de Bakou.

Evguéni Chirokov, directeur adjoint pour l’enseignement à l’Institut de physique nucléaire de l’UEM, chargé de cours dans la chair de physique nucléaire générale de la faculté de physique de l’UEM, et Vladimir Radtchenko, chargé de cours, chef du laboratoire d’exercice général et spécial de l’Institut de physique nucléaire, sont venus en visite dans la capitale azerbaïdjanaise pour organiser le travail du nouveau laboratoire de « Physique atomique et nucléaire » créé dans la filiale de Bakou.

L’académicienne Narguiz Pachayeva a remercié les visiteurs pour être venus dans la filiale de Bakou de l’UEM, pour leurs efforts déployés en matière de préparation du laboratoire de Physique atomique et nucléaire. Les visiteurs ont remercié, pour leur part, la rectrice Narguiz Pachayeva pour l’accueil chaleureux, ont souhaité de nouveaux succès et progrès à la Filiale.