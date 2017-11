Message de condoléances à M. Hassan Rohani, Président de la République islamique d’Iran

Bakou, le 13 novembre 2017.

Monsieur le Président,

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que j’ai appris la mort de nombreuses personnes et les dégâts suite à un puissant séisme survenu dans l’ouest de votre pays.

En ces circonstances douloureuses, j’adresse en mon nom propre et en celui du peuple azerbaïdjanais mes vives condoléances à vous-même, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’à l’ensemble du peuple iranien, de même que je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et l’élimination rapide des conséquences de la catastrophe naturelle.

Que Dieu ait leurs âmes !

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan