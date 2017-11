Une nouvelle mission d’export azerbaïdjanaise organisée en Chine

Shanghai, 13 novembre, AZERTAC

Une nouvelle mission d’export azerbaïdjanaise est en visite en République populaire de Chine.

Organisée par le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et avec le soutien du Ministère de l’Economie afin de promouvoir la marque « Made in Azerbaijan », la mission d’export est composée de délégués de 13 entreprises locales spécialisées dans la production de vins et de boissons alcoolisées.

Il est à noter que c’est la 9ème mission d’export organisée dans la ville de Shanghai.