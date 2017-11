Sept millions de manats alloués pour la réparation des immeubles et les travaux d’aménagement et d’édification à Gandja

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé lundi 13 novembre une ordonnance portant mesures supplémentaires concernant la réparation complète des immeubles et la poursuite des travaux d’aménagement et d'édification à Gandja, la deuxième plus grande ville de l’Azerbaïdjan.

Selon l’ordonnance, 7 millions de manats provenant du fonds de réserve du président de la République inscrit dans le budget de l’Etat 2017 ont été alloués au Pouvoir exécutif de la ville de Gandja pour la rénovation de la toiture et la réparation des façades des immeubles, ainsi que la poursuite des travaux d’aménagement et d’édification en cours dans la ville.