Deux députés azerbaïdjanais participeront aux réunions de commission de l’APCE

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Samad Seyidov, président de la commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, chef de la délégation permanente de l’Azerbaïdjan après de l’APCE, et le député Sabir Hadjiyev seront en visite à Paris, du 13 au 16 novembre, afin de participer aux réunions des commissions des questions politiques et de la démocratie ainsi que du suivi de l’APCE, a-t-on appris auprès du parlement azerbaïdjanais.

Les réunions se pencheront sur l’influence des financiers étrangers propageant l’Islam en Europe, le financement de l’Etat islamique, les relations de l’APCE avec l’OSCE, l’impact de la situation en Syrie sur les pays voisins, l’avenir de la Libye, la situation en Moldavie et en Arménie, l’activité des institutions démocratiques en Pologne, etc.

Les députés exprimeront la position de l’Azerbaïdjan sur les questions figurant à l’ordre du jour.