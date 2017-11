Il existe de larges perspectives pour développer la coopération entre le YAP et le Parti communiste chinois

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Ali Ahmadov, vice-Premier ministre et vice-président du Parti Nouvel Azerbaïdjan (YAP), s’est entretenu ce mardi avec une délégation dirigée par Li Chun, directeur adjoint du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les questions d’intérêt commun. Abordant la situation existante de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Chine, ainsi qu’entre le YAP et le PCC, Ali Ahmadov a fait savoir qu’il existait de larges perspectives pour le développement des relations.

Soulignant l’importance des liens amicaux entre l’Azerbaïdjan et la Chine, le vice-président du YAP a noté que les intérêts économiques communs et le rôle des deux pays dans la restauration de la Route de la soie avaient créé une base pour le développement de la coopération, marquant que les intérêts coïncidant les uns avec les autres continueraient de contribuer considérablement au développement des relations entre les deux pays.

A son tour, Li Chun s’est félicité du développement des relations entre le YAP et le PCC. Il a noté que les liens amicaux des deux pays avaient une grande importance pour développer encore plus la coopération réciproque.

Siyavouch Novrouzov et Sevindj Fataliyeva, députés du Milli Medjlis, et Ekrem Zeynally, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Azerbaïdjan en Chine, ont été présents à cet entretien.