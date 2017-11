L’ESPB entame la coopération avec l’Institut de recherche pétrolière d’Egypte

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou (ESPB) entame la coopération avec l’Institut de recherche pétrolière d’Egypte dans les domaines de la science et de l’éducation. Elmar Gassimov, recteur de l’ESPB, a rencontré une délégation conduite par le professeur Ahmad Mohammed Al-Sabah, directeur de l’Institut de recherche pétrolière d’Egypte (IRPE).

Lors de la rencontre, les parties ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération. Conformément à l’accord, le corps enseignant et professoral et les étudiants de l’ESPB pourront bénéficier des projets et des programmes de développement en matière de pétrole, de chimie, de raffinage du pétrole et de nanotechnologie dans le cadre de la coopération.

Dans son intervention, Elmar Gassimov a abordé les axes de coopération prévus entre l’ESPB et l’IRPE.

Le directeur de l’Institut de recherche pétrolière d’Egypte a parlé de l’importance des recherches dans le secteur pétrolier pour les deux pays et les opportunités créées à l’IRPE dans le domaine concerné. Il a fait savoir que l’IRPE était intéressée par la coopération avec l’ESPB dans tous les domaines.