Nakhtchivan : Vassif Talibov rencontre l’ambassadeur de Roumanie en Azerbaïdjan

Nakhtchivan, 14 novembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talibov, a rencontré ce mardi Dan Iancu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Roumanie en Azerbaïdjan.

Vassif Talibov a félicité Dan Iancu pour être nommé ambassadeur en Azerbaïdjan et lui a souhaité plein succès dans le développement des relations azerbaïdjano-roumaines et le renforcement des relations diplomatiques. Abordant les liens entre les deux pays, le président de l’Assemblée suprême a évoqué les axes de développement de la coopération entre la République autonome du Nakhtchivan et la Roumanie. Il a souligné qu’il existait des opportunités pour le tissage des liens économiques et éducatifs.

Exprimant ses remerciements pour l’accueil chaleureux, Dan Iancu a exprimé sa satisfaction de sa visite au Nakhtchivan. Il a fait savoir que le Nakhtchivan avait une histoire ancienne et une culture riche, ainsi qu’un potentiel de développement contemporain. Le diplomate a noté qu’il intensifierait ses efforts pour l’établissement et le développement des liens avec la République autonome du Nakhtchivan dans divers domaines.