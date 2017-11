Paris, 15 novembre, AZERTAC

Mardi 14 novembre, au Pavillon royal à Paris, une réception a été organisée à l’occasion du dépôt de la candidature de la capitale azerbaïdjanaise Bakou pour accueillir l’Exposition universelle du Bureau international des expositions (BIE) en 2025.

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a pris part à la réception.

Le présentateur de la cérémonie a noté que l’Azerbaïdjan, perle du Caucase, avait une ancienne histoire et une riche culture. Il a dit avoir l’honneur de voir la première vice-présidente Mehriban Aliyeva participer à cette réception.

Mehriban Aliyeva a prononcé une allocution à la cérémonie.

Allocution de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva

- Monsieur le Secrétaire général adjoint,

Monsieur le Président de l’Assemblée générale,

Excellences,

Membres distingués du BIE,

Mesdames et Messieurs,

Laissez-moi tout d’abord vous souhaiter la bienvenue ce soir et vous remercier d’avoir accepté notre invitation.

Au nom du gouvernement d’Azerbaïdjan, c’est un honneur de présenter la candidature de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle en 2025.

Je voudrais remercier le Secrétaire général adjoint M. Dimitri Kerkentzes d’être parmi nous ce soir, et j’en profite pour exprimer notre gratitude aux dirigeants du BIE et leur équipe dévouée pour leur excellente coopération avec le gouvernement d’Azerbaïdjan.

Depuis l’an 2000, l’Azerbaïdjan a été un membre actif de la mouvance Expo. Nos pavillons ont reçu des prix lors des trois dernières expositions, à Milan en 2015 (avec plus de 3 millions de visites), à Antalya en 2016 et à Astana en 2017. Nous sommes fiers de cette reconnaissance pour notre modeste contribution au travail du BIE.

Les expositions universelles sont une vitrine pour la diversité, fondée sur l’égalité et le respect de toutes les cultures. Elle rassemble l’ensemble de la communauté internationale dans un espace unique de discussion et de coopération mondiale. J’estime donc que l’Azerbaïdjan est l’un des meilleurs endroits pour accueillir cette plateforme universelle.

Depuis des siècles, notre pays se situe au carrefour des continents et des civilisations. A cheval sur l’Europe et l’Asie, l’Azerbaïdjan sert de passerelle commerciale, politique et culturelle entre l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud.

Durant deux mille ans, l’ancienne Route de la Soie a traversé l’Azerbaïdjan d’aujourd’hui. A l’image des expositions universelles, le pays a servi de canal important pour le partage des connaissances et des compétences. Cela a façonné l’histoire, la culture et l’esprit tolérant de notre pays.

Différents groupes ethniques et différentes religions coexistent en Azerbaïdjan depuis des siècles dans une atmosphère de paix, d’harmonie et de respect mutuel. La diversité ethnique et religieuse et le multiculturalisme ne sont pas seulement ancrés dans notre politique gouvernementale, mais ils le sont aussi dans notre mode de vie. C’est notre histoire et la réalité d’aujourd’hui. Nous sommes une société laïque, multiculturelle et multiconfessionnelle. Et nous sommes fiers de cela.

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est reconnu comme l’un des centres mondiaux du dialogue interculturel et interreligieux. Nous créons des plateformes internationales pour promouvoir une meilleure compréhension entre les personnes de différentes cultures et religions, ce qui nous permettra d’aborder plus efficacement de nombreux problèmes graves auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Notre histoire et la réalité d’aujourd’hui prouvent que ceci est possible. Par exemple, je peux citer le Forum mondial sur le dialogue interculturel initié par l’Azerbaïdjan et soutenu par tant d’organisations internationales comme les Nations Unies, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Alliance des civilisations de l’ONU, l’Organisation mondiale du Tourisme et l’ISESCO. Conformément à cette politique, nous avons proclamé 2016 comme Année du multiculturalisme et 2017 comme Année de la Solidarité islamique en Azerbaïdjan. Les premiers Jeux européens en 2015 et les 4es Jeux de la solidarité islamique, qui ont eu lieu plus tôt dans l’année, ont été une autre contribution de l’Azerbaïdjan au dialogue entre les cultures.

Mesdames et Messieurs,

L’an prochain, nous célébrerons le centenaire de la création de la République démocratique d’Azerbaïdjan, à savoir la première république parlementaire et laïque dans le monde musulman. Même si elle n’a duré que 23 mois, la république a jeté les bases de la tradition démocratique de l’Etat azerbaïdjanais contemporain, fondée sur le respect des droits égaux de tous ses citoyens, sans distinction de race, d’origine ethnique, de religion, de sexe et de statut social. C’est en 1918 que l’Azerbaïdjan est devenu l’un des premiers pays dans le monde à accorder les mêmes droits politiques aux femmes qu’aux hommes, le droit de vote.

Lorsque l’Azerbaïdjan a rétabli son indépendance en 1991, nous avons immédiatement été confrontés à d’énormes défis politiques, économiques et humanitaires qui constituaient une menace réelle pour notre existence en tant qu’Etat indépendant et souverain. Le plus grave d’entre eux fut une agression militaire de la part de l’Arménie voisine, qui a abouti à l’occupation continue de 20 pour cent du territoire de l’Azerbaïdjan, qui comprend la région du Haut-Karabagh et sept districts avoisinantes. Dans le cadre du nettoyage ethnique commis par l’Arménie, plus d’un million d’Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés et des personnes déplacées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté quatre résolutions, en exigeant le retrait immédiat, complet et inconditionnel des troupes arméniennes du territoire de l’Azerbaïdjan. Il faut que ces résolutions soient mises en œuvre et que l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan soit restaurée.

Mais malgré le conflit et les défis supplémentaires que représente la transition vers un nouveau système politique et une économie de marché, l’Azerbaïdjan a été capable de mettre en place une stratégie de développement efficace, ainsi que les réformes politiques et économiques nécessaires. Ceci nous a permis de renforcer notre indépendance, d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de garantir à l’Azerbaïdjan une place digne au sein de la communauté des nations. La stabilité politique, économique et sociale est une base solide de la réussite de notre développement.

Par conséquent, de 2004 à 2014, notre PIB a triplé et l’Azerbaïdjan est devenu l’une des économies à la croissance la plus rapide dans le monde. Plus d’un million 600 mille emplois ont été créés. Le taux de chômage – cinq pour cent – est l’un des plus bas du monde. Au cours de la même période, nous avons réussi à réduire le taux de pauvreté de 40 pour cent à 5 pour cent. Et plus de 3 mille écoles, plus de 600 hôpitaux et plus de 50 complexes sportifs ont été construits à travers le pays.

En 2009, l’Azerbaïdjan fut évalué comme un « réformateur leader dans le monde », selon une évaluation de la Banque mondiale. Pour la période 2017-2018, l’indice de compétitivité globale du Forum économique mondial classe notre pays 35e parmi 137 économies.

En tirant partie de sa situation géostratégique unique, l’Azerbaïdjan est devenu un acteur incontournable pour faciliter l’interconnexion entre l’Europe et l’Asie et aussi l’un des principaux contributeurs à la sécurité énergétique européenne.

L’Azerbaïdjan a initié et mis en œuvre plusieurs projets majeurs d’infrastructure internationale, comme l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Ezurum et la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars qui vient d’être inaugurée le 30 octobre 2017. Cette route longue de 850 km est la plus courte reliant l’Europe à l’Asie.

Aujourd’hui nous jouons aussi un rôle majeur dans la réalisation du corridor gazier du sud-européen. C’est un projet de 40 milliards de dollars qui fournit une nouvelle source de gaz naturel aux marchés internationaux et qui renforce la sécurité énergétique européenne. Ces exemples témoignent de la contribution pratique de l’Azerbaïdjan à la renaissance de l’ancienne Route de la Soie, dont la plus grande valeur ajoutée, a toujours été la promotion du dialogue ainsi que la promotion de l’échange de compétences et de connaissances entre les continents, les cultures et les civilisations.

Chers invités,

L’Azerbaïdjan est une nation sur la pente ascendante et maintenant c’est l’ambition de l’Azerbaïdjan de gagner le droit d’accueillir l’Exposition universelle et de recevoir le monde entier en 2025.

Notre thème – développement du capital humaine, construction d’un avenir meilleur» - est vraiment universel.

Il aborde le défi majeur de notre temps – l’impact de la technologie et de la connectivité croissante sur l’humanité.

A Bakou Expo 2025, nous croyons qu’il est crucial de regarder au-delà de la technologie et de nous concentrer sur les personnels qui font marcher les économies, les communautés et la créativité, les dirigeants aux gens ordinaires.

Nous allons mettre les gens – le capital humain, la plus puissante des ressources mondial, au centre du débat universel.

L’Exposition universelle à Bakou donnera au BIE la possibilité de créer des liens avec de nouvelles audiences sur un nouveau marché.

Elle donnera l’occasion d’écrire une nouvelle histoire, dans une nouvelle région, dans une nouvelle ère.

Et elle donnera au peuple d’Azerbaïdjan la chance de montrer que nous pouvons être l’un des meilleurs partenaires possibles du BIE.

Si notre candidature est retenue, nous serons la première ville de l’ensemble de la région formée par l’Europe de l’Est, le Caucase et la Caspienne à accueillir une Exposition universelle.

Nous sommes prêts à allouer tous les fonds nécessaires à la construction et à l’exploitation du site, ainsi qu’à soutenir la participation des pays en développement.

En conclusion, je voudrais à nouveau porter à votre attention les arguments principaux en faveur de notre candidature en vue d’accueillir une Exposition universelle :

1. Nous avons une longue histoire, qui prône les traditions du multiculturalisme et du respect mutuel entre des peuples de différentes religions et origines ethniques.

2. Notre situation géographique facilement accessible au carrefour entre l’Europe et l’Asie constitue une nouvelle destination pour une Exposition universelle.

3. Nous sommes un jeun pays indépendant avec une stabilité politique et économique, une capacité financière et des niveaux élevés de sécurité et de sûreté.

4. La Cité de Bakou, avec ses infrastructures en croissance rapide, est un mélange unique d’histoire et de modernité.

5. L’Azerbaïdjan est une destination touristique en plein expansion, qui offre un accès facile et des visas électroniques aux citoyens de plus de 90 pays.

6. Notre cuisine riche, notre climat agréable et notre hospitalité traditionnelle représentent des avantages certains.

Expo à Bakou serait une reconnaissance supplémentaire des réalisations effectuées durant nos 26 ans d’indépendance.

Et ce serait aussi une très forte stimulation pour tous les jeunes pays indépendant.

C’est notre ambition sincère que de pouvoir organiser l’Exposition universelle 2025. Si cet honneur nous est accordé, nous accueillerons fièrement le monde en Azerbaïdjan et dans notre belle ville de Bakou.

Merci pour votre attention.

Puis, a été projetée une vidéo sur l’Azerbaïdjan et des informations ont été fournies sur les expositions auxquelles il avait participé jusqu’à ce moment-là.

A noter que l’Azerbaïdjan avait proposé d’organiser l’Expo 2025 de Bakou du 10 mai au 10 novembre. L’exposition aura pour thème «développement du capital humain, construction d’un avenir meilleur».

Pour rappel, en plus de Bakou, les villes d’Iekaterinbourg (Russie), d’Osaka (Japon) et de Paris (France) ont déposé leur candidature pour accueillir l’Exposition universelle 2025.

Enfin, des souvenirs sur l’Azerbaïdjan, des catalogues dédiés à la candidature de Bakou à l’Exposition universelle 2025 ont été offerts aux participants.