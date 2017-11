Le Brésil apprécie la politique étrangère pragmatique et équilibrée menée par l’Azerbaïdjan

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec Aloysio Nunes Ferreira, ministre des Affaires étrangères de la République fédérative du Brésil.

Lors de l’entretien, les ministres se sont félicités du niveau existant des liens politiques noués entre les deux pays, mettant en valeur l’importance d’intensifier les efforts mutuels pour hausser encore plus la qualité de la coopération.

Ils ont examiné l’état actuel des relations entre les deux pays dans divers domaines et les questions figurant à l’ordre du jour.

Elmar Mammadyarov a hautement apprécié la visite d’Aloysio Nunes Ferreira en Azerbaïdjan et s’est dit convaincu qu’elle contribuerait considérablement au développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Brésil.

Aloysio Nunes Ferreira a fait savoir que son déplacement en Azerbaïdjan était une confirmation de la valeur accordée par son pays au développement de la coopération avec l’Azerbaïdjan et que le Brésil appréciait la politique étrangère pragmatique et équilibrée de l’Azerbaïdjan.

Les ministres ont souligné l’importance des visites réciproques de haut niveau en termes de développement de la coopération entre les deux pays et celle de l’intensification de l’activité du Groupe de travail en vue de promouvoir les liens économico-commerciaux azerbaïdjano-brésiliens.

Les parties ont échangé sur les moyens de développement des liens dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la chimie et de l’industrie alimentaire. Les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération entre les deux pays en matière touristique et scientifico-éducative.

Le ministre azerbaïdjanais a abordé la situation actuelle du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, a mis en valeur l’importance de la mise en œuvre des exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU. Il a noté que la position du Brésil concernant le règlement du conflit conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le cadre de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan était hautement appréciée.

Elmar Mammadyarov a fait savoir que Bakou était une ville candidate pour accueillir l’Exposition universelle 2025 et a donné des informations sur les objectifs de l’Azerbaïdjan concernant le développement du capital humain.

Les questions figurant à l’agenda international, y compris les réformes au Conseil de sécurité des Nations Unies, ont fait l’objet d’un échange de vues.

Ensuite, l’Université ADA près le Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan, et l’Institut de Rio Blanco du Ministère des Affaires étrangères du Brésil ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération réciproque concernant la formation de diplomates.

Le document a été signé par Hafiz Pachayev, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, recteur de l’Université d’ADA, et Santiago Luis Bento Fernandez Alcazar, ambassadeur du Brésil en Azerbaïdjan.

A l’issue de l’entretien, les ministres ont tenu une conférence de presse.