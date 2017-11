Mehriban Aliyeva: Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est reconnu comme un des centres mondiaux du dialogue interculturel et interreligieux

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est reconnu comme l’un des centres mondiaux du dialogue interculturel et interreligieux. Nous créons des plateformes internationales pour promouvoir une meilleure compréhension entre les personnes de différentes cultures et religions, ce qui nous permettra d’aborder plus efficacement de nombreux problèmes graves auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Notre histoire et la réalité d’aujourd’hui prouvent que ceci est possible. C’est ce qu’a déclaré Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, lors de la réception organisée à Paris à l’occasion du dépôt de la candidature de la ville de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle 2025.

« Par exemple, je peux citer le Forum mondial sur le dialogue interculturel initié par l’Azerbaïdjan et soutenu par tant d’organisations internationales comme les Nations Unies, l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Alliance des civilisations de l’ONU, l’Organisation mondiale du Tourisme et l’ISESCO. Conformément à cette politique, nous avons proclamé 2016 comme Année du multiculturalisme et 2017 comme Année de la Solidarité islamique en Azerbaïdjan. Les premiers Jeux européens en 2015 et les 4es Jeux de la solidarité islamique, qui ont eu lieu plus tôt dans l’année, ont été une autre contribution de l’Azerbaïdjan au dialogue entre les cultures », a avancé la première vice-présidente azerbaïdjanaise.