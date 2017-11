Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Les entrepreneurs de Bosnie-Herzégovine font preuve d'un grand intérêt pour l’économie azerbaïdjanaise. Cette idée a été prononcée lors d’une rencontre de travail Azerbaïdjan-Bosnie-Herzégovine, organisée aujourd’hui, à Bakou, par le Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et avec le soutien du Ministère de l’Economie.

Des personnalités officielles, ainsi que près de 60 entrepreneurs des deux parties opérant dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, de l’industrie, des finances, des TIC, du bâtiment, du textile et des services à la personne ont été présents à cette rencontre.

Dans son intervention, le président de l’AZPROMO Rufet Mammadov a évoqué les travaux effectués en Azerbaïdjan en matière d’élargissement de l’exportation non-pétrolière et de promotion des investissements, soulignant l’importance des mécanismes de soutien à l’exportation dans l’élargissement des liens économiques et l’augmentation des opportunités d’export de l’Azerbaïdjan. Il a été noté que des opportunités favorables avaient été créées en Azerbaïdjan pour l’activité des entreprises étrangères et les entrepreneurs de Bosnie-Herzégovine pouvaient en bénéficier.

Djemal Memagic, maire de la ville d’Olovo, a fait savoir que les entrepreneurs de Bosnie-Herzégovine faisaient preuve d’un grand intérêt pour l’économie azerbaïdjanaise, mettant en valeur l’importance de la rencontre de travail en termes de tissage des liens d’affaires et d’élargissement de la coopération existante. Il a invité les entrepreneurs à une coopération