Le président de la République reçoit le premier vice-Premier ministre kazakh VIDEO

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, le jeudi 16 novembre, le premier vice-Premier ministre de la République du Kazakhstan, Askar Mamin.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan se développaient avec succès. En évoquant les rencontres qu’il avait eues avec son homologue kazakh Noursoultan Nazarbaïev en marge des événements internationaux, le chef de l’Etat a qualifié la dernière visite officielle du président kazakh en Azerbaïdjan d’événement important dans le développement des liens entre les deux pays et a dit que des discussions fructueuses avaient été menées sur les perspectives de la coopération au cours de ces rencontres. Le président Ilham Aliyev a exprimé son espoir que la visite du premier vice-Premier ministre kazakh Askar Mamin en Azerbaïdjan serait fructueuse et que les questions concernant l’économie, le transport, l’énergie, le transport de marchandises en transit et l’investissement feraient l’objet de discussions lors de la visite.

Le premier vice-Premier ministre kazakh Askar Mamin a fait savoir que l’Azerbaïdjan était pour le Kazakhstan un partenaire stratégique dans la région du Caucase du Sud et a indiqué qu’il existait un grand potentiel pour le développement des relations bilatérales, mettant en valeur l’importance de déployer des efforts communs pour le réaliser. Askar Mamin a félicité le président Ilham Aliyev à l’occasion de la mise en service de la ligne de chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, ajoutant que ce corridor de transport contribuait considérablement au transport intercontinental de marchandises. Il s’est dit convaincu qu’avec la mise en service de cette ligne ferroviaire, le potentiel de transit de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et en général de tout l’itinéraire transcaspien se réaliserait entièrement.

Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération entre les deux pays.