L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan signent un plan de coopération militaire bilatérale

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, s’est entretenu avec une délégation conduite par le major-général Abdousalom Azizov, ministre ouzbek de la Défense.

D’abord, la délégation ouzbèke s’est rendue à l’Allée d’Honneur où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation ont honoré à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant des fleurs sur leurs tombes et une gerbe devant la flamme éternelle.

Lors de la rencontre, Zakir Hassanov a fait savoir que la coopération bilatérale entre les deux pays était fondée sur des relations amicales et fraternelles. Abordant la situation militaro-technique dans la région, le ministre azerbaïdjanais a marqué que le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan constituait une grave menace pour la stabilité régionale.

Exprimant sa satisfaction de sa visite en Azerbaïdjan, le ministre ouzbek a fait savoir qu’il avait été mis au courant des réformes effectuées dans les forces armées azerbaïdjanaises et des réussites dans la construction de l’armée. Il a indiqué qu’ils étaient intéressés par l’utilisation de cette expérience.

Les parties ont souligné que le développement des liens azerbaïdjano-ouzbeks servirait à renforcer la paix et la stabilité dans les régions du Caucase du Sud et de l’Asie centrale.

Le développement entre les deux pays en matière militaire, militaro-technique et d’éducation militaire, l’organisation des visites réciproques des groupes d’experts, ainsi que les questions d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.

L’entretien s’est soldé par la signature d’un plan de coopération militaire bilatérale entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Ouzbékistan.