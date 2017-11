Le président Ilham Aliyev a reçu le vice-Premier ministre ouzbek VIDEO

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 17 novembre le vice-Premier ministre de la République d’Ouzbékistan, Alicher Soultanov.

Le vice-Premier ministre Alicher Soultanov a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président ouzbek Chavkat Mirzioïev au chef de l’Etat Ilham Aliyev. Il a noté que le président ouzbek Chavkat Mirzioïev se rappelait avec plaisir de ses entretiens avec le chef de l’Etat azerbaïdjanais et il disait : «Ilham Aliyev est un grand fils de son peuple». A. Soultanov a fait savoir que le chef de l’Etat ouzbek trouvait nécessaire l’utilisation complète des possibilités concernant le développement des relations bilatérales. «Le président ouzbek attend avec impatience sa visite en Azerbaïdjan et des préparatifs actifs sont en cours pour que ce déplacement soit efficace et fructueux», a estimé le vice-Premier ministre ouzbek. Quant au chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars qui vient d’être inauguré, A. Soultanov a mis en valeur la grande importance de ce projet pour la région.

Pour sa part, le président Ilham Aliyev a remercié pour les paroles agréables et a exprimé sa satisfaction de ses rencontres avec son homologue ouzbek. Le chef de l’Etat a fait savoir que les relations de fraternité entre les deux pays et peuples se basaient sur les facteurs communs, tels que l’histoire, la culture et la langue. «Les relations politiques sont à haut niveau», a souligné Ilham Aliyev, indiquant l’importance de la confiance mutuelle entre les chefs d’Etat et le soutien mutuel au sein des institutions internationales. Le président de la République a par ailleurs insisté sur le redoublement des efforts pour l’élargissement de la coopération en matière de chiffre d’affaires, d’énergie, de transports et dans autres domaines.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations et les meilleurs vœux de son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev et a demandé de lui transmettre les siens.