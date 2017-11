Taekwondo: Gabala Open s’ouvre aujourd’hui

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Un tournoi international de taekwondo (Gabala Open) s’est ouvert ce vendredi à Guébélé.

Plus de 500 athlètes en provenance de Turquie, de Russie, d’Irak et de Géorgie, ainsi que de différentes régions de l’Azerbaïdjan disputent ce tournoi organisé par la Fédération azerbaïdjanaise de taekwondo, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le tournoi a pour but de promouvoir le taekwondo dans le pays, de donner une impulsion au développement de ce sport dans les régions et d’augmenter l’expérience et l’habileté des athlètes.