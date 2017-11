Le président de l’Assemblée suprême rencontre Kestutis Jankauskas

Nakhtchivan, 17 novembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République d’autonome du Nakhtchivan, Vassif Talibov, s’est entretenu ce jeudi avec Kestutis Jankauskas, chef de la représentation de l’UE en Azerbaïdjan.

Vassif Talibov a souligné la participation du Nakhtchivan aux relations entre l’Azerbaïdjan et l’UE, notamment aux projets effectués en matière éducative, ajoutant que les étudiants de l’Université d’Etat de Nakhtchivan continuaient leurs études dans différentes universités de l’UE. Mettant en valeur l’importance des évènements conjoints effectués par l’Union européenne en république autonome, le président de l’Assemblée suprême a souligné que des efforts seraient déployés pour développer les relations. Il a remercié Kestutis Jankauskas pour son activité dans ce domaine.

A son tour, Kestutis Jankauskas a fait savoir que c’était sa première visite au Nakhtchivan et qu’il en était content, marquant qu’ils étaient intéressés par le développement des liens et l’élargissement des relations bilatérales entre l’UE et le Nakhtchivan.

Un échange de vues a eu lieu sur le développement futur des liens.