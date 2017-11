Message de félicitations adressé à Sa Majesté Qabous bin Saïd, Sultan d’Oman

Bakou, le 15 novembre 2017.

Votre Majesté,

J’adresse en mon nom propre et en celui du peuple azerbaïdjanais mes félicitations les plus chaleureuses à Votre Majesté et, à travers vous, à l’ensemble de votre peuple à l’occasion de la fête nationale du Sultanat d’Oman.

En ce jour si important, je forme des vœux d’excellente santé et de bonheur pour Votre Majesté, de paix et de prospérité pour le peuple ami d’Oman.

Je vous prie d’agréer, Votre Majesté, l’expression de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan