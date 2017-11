Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Les liens azerbaïdjano-russes sont au niveau de coopération stratégique. L’Azerbaïdjan attache une grande importance à la coopération avec la Russie. C’est ce qu’a déclaré Sahib Mammadov, vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, lors d’une rencontre de travail Azerbaïdjan-Russie.

Sahib Mammadov a donné des informations sur l’économie azerbaïdjanaise et les projets réussis effectués dans le pays. Il a fait savoir que la première représentation commerciale de l’Azerbaïdjan avait été créée en Russie, ajoutant que le chiffre d’affaires entre les deux pays s’était accru de 6,5% au cours des neuf mois de 2017 par rapport à la même période de l’année passée et près de 700 entreprises russes étaient implantées en Azerbaïdjan.

Il a marqué qu’environ 50 forums d’affaires et rencontres de travail avaient été organisés au cours des 5 dernières années et a souligné l’importance de cette rencontre de travail dans l’élargissement des liens économiques.

Vladimir Dorokhine, ambassadeur de Russie à Bakou, a noté que la coopération entre les deux pays se développait, soulignant le rôle de l’utilisation efficace des opportunités existantes dans le développement des liens bilatéraux.

Elguiz Katchaïev, chef de la délégation saint-pétersbourgeoise de la Fédération de Russie, a donné des informations sur le développement des relations économiques entre l’Azerbaïdjan et Saint-Pétersbourg et a présenté un rapport sur le potentiel économique de Saint-Pétersbourg.

Rufet Mammadov, président du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO), a donné des informations sur les travaux réalisés dans le pays en matière d’élargissement de l’exportation non pétrolière et de promotion des investissements, mettant en valeur l’importance des mécanismes de soutien à l’exportation dans l’élargissement des liens économiques étrangers et l’augmentation des opportunités d’export de l’Azerbaïdjan.

Eldar Tlyabitchev, représentant commercial de la Fédération de Russie en Azerbaïdjan, a souligné l’importance des rencontres de travail et des forums d’affaires en termes de tissage de nouvelles relations d’affaires. Il a invité les entrepreneurs des deux pays à une coopération active.

De hauts fonctionnaires, plus de 80 entrepreneurs des deux parties opérant dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des finances, du bâtiment, de la logistique et des services ont été présents à cette rencontre de travail.