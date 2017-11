Bakou, 17 novembre, AZERTAC

L’Ouzbékistan est intéressé par le développement des relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines. C’est ce qu’a déclaré Alicher Soultanov, vice-Premier ministre ouzbek, président du Conseil d’administration de la compagnie Uzbekneftegaz, lors d’une rencontre avec Reuvneg Abdoullayev, président de la SOCAR.

Reuvneg Abdoullayev a félicité Alicher Soultanov pour sa nomination au poste de vice-Premier ministre ouzbek et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions.

Alicher Soultanov a dit avoir plaisir d’effectuer une nouvelle visite en Azerbaïdjan. Il a noté que son pays était intéressé par l’utilisation des opportunités existantes pour le développement des relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines. Abordant sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le vice-Premier ministre a indiqué que le chef de l’Etat azerbaïdjanais avait mis en valeur l’importance d’intensifier les efforts afin d’élargir la coopération avec l’Ouzbékistan dans les domaines de l’énergie, des transports, du commerce et d’autres.

Le président de la SOCAR a évoqué que l’Azerbaïdjan jouait un rôle clé dans les projets régionaux et internationaux, ajoutant que les expériences et les réussites obtenues dans le cadre de ces projets seraient fructueuses pour le développement de la coopération avec la compagnie Uzbekneftegaz et créeraient une base fiable pour les futurs projets.

Il a noté qu’il existait de grandes perspectives pour approfondir encore davantage la coopération avec la compagnie Uzbekneftegaz et la mise en œuvre des projets pétro-gaziers.

Les parties ont discuté des questions d’intérêt commun.