Le Forum des Azerbaïdjanais d’Europe sur le Karabagh se tiendra à Bruxelles

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Lundi 20 novembre, à Bruxelles, capitale belge, se tiendra le Forum des Azerbaïdjanais d’Europe sur le Karabagh.

Lors du forum, des informations sur l’histoire et les causes du conflit du Haut-Karabagh, les obstacles que l’Arménie crée pour son règlement seront fournies, les discussions porteront sur le plan d’activité conjoint des organisations diasporiques azerbaïdjanaises en Europe pour la reconnaissance du génocide de Khodjaly.

Des personnalités officielles et des députés en provenance d’Azerbaïdjan, de Turquie, de Moldavie, de Géorgie, d’Irak et d’un certain nombre de pays européens prendront part au forum.